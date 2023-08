Ultime ore di instabilità, poi a settembre torna il caldo

AGI - La vasta saccatura responsabile del maltempo sul Mediterraneo si va lentamente spostando. Condizioni meteo che risulteranno ancora instabili in Italia con temporali sparsi soprattutto su Nord-Est e zone interne del Centro-Sud. Clima ancora piuttosto fresco ma con l'arrivo di settembre il tutto è destinato nuovamente a cambiare.

Il primo weekend del mese vedrà infatti la rimonta di un campo di alta pressione sul Mediterraneo con tempo stabile in Italia e temperature in rialzo. Clima più caldo ma comunque gradevole con temperature in media o poco sopra, fresco la notte. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano la possibilità di una recrudescenza del caldo durante la prossima settimana con un promontorio africano che potrebbe espandersi verso la nostra Penisola riportando valori ben al di sopra delle medie, la tendenza è comunque da confermare nel corso dei prossimi giorni.

Previsioni meteo, 30 agosto

AL NORD. Nuvolosità in transito al mattino sulle regioni del Nord ma con tempo asciutto, salvo locali fenomeni su Nord-Est e Romagna. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni su Liguria, Triveneto ed Emilia Romagna, localmente anche a carattere di temporale. Migliora dalla sera.

AL CENTRO. Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni centrali con nuvolosità in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale. Generale miglioramento dalla serata con fenomeni in esaurimento.

AL SUD E SULLE ISOLE. Nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio al Sud ma con tempo per lo più asciutto, locali piogge o acquazzoni possibili su Campania e Calabria. Tra la sera e la notte tempo stabile con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Temperature minime in diminuzione e massime stazionarie o in rialzo su tutta la Penisola.

Previsioni meteo, 31 agosto