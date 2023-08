Il tempo rimarrà instabile, con un clima sempre più fresco

AGI - Vortice depressionario con goccia d'aria fredda in quota in azione sul Mediterraneo centrale. Questo porta condizioni meteo instabili o localmente anche perturbate sull'Italia dove non mancano piogge e temporali a tratti anche a carattere di nubifragio. Clima molto fresco con temperature al di sotto delle medie anche di 4-6 gradi da Nord a Sud. Sono gli aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano con l'inizio del mese di settembre una rimonta dell'alta pressione verso il Mediterraneo.

Deciso miglioramento meteo in vista del prossimo weekend con temperature in rialzo ma senza eccessi di caldo, temperature in media o di poco al di sopra. Per la prossima settimana possibile un ulteriore aumento termico al Centro-Sud e temporali in arrivo al Nord.

Previsioni meteo per martedì 29 agosto

Al nord nuvolosità a tratti compatta al mattino con piogge su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto. Al pomeriggio fenomeni che persistono sulle regioni di nord-est e sull'Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. In serata insistono le piogge sul Friuli e sulle coste del Veneto, variabile altrove.

Al centro Piogge sparse al mattino sulle regioni centrali, più' asciutto sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio temporali sparsi su Toscana, Umbria e Lazio, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. In serata tempo nuovamente asciutto, con cieli irregolarmente coperti.

Al sud e sulle isole. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, piogge isolate sulle coste della Campania. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche schiarita sulla Puglia. In serata condizioni meteo in prevalenza asciutte, salvo isolati piovaschi sulle coste tra Calabria e Campania. Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Previsioni meteo per mercoledì 30 agosto

Al Nord nuvolosità in transito al mattino sulle regioni del Nord ma con tempo asciutto, salvo locali fenomeni su Nord-Est e Romagna. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni su Liguria, Triveneto ed Emilia Romagna, localmente anche a carattere di temporale. Migliora dalla sera.

Al centro Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni centrali con nuvolosità' in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale. Generale miglioramento dalla serata con fenomeni in esaurimento.

Al sud e sulle isole Nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio al Sud ma con tempo per lo piu' asciutto, locali piogge o acquazzoni possibili su Campania e Calabria. Tra la sera e la notte tempo stabile con nuvolosita' alternata ad ampie schiarite. Temperature minime in diminuzione e massime stazionarie o in rialzo su tutta la Penisola.