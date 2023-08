Altri due maggiorenni indagati per lo stupro di Caivano

AGI - Altri maggiorenni nel mirino dei pm per lo stupro di gruppo nel Parco Verde di Caivano, nel Napoletano. Hanno 19 e 18 anni, secondo quanto apprende l'AGI, i due indagati a piede libero per gli abusi sessuali denunciati dai familiari delle due cuginette vittime del 'banco' forse per mesi.

È quando emerge dalle prime risultanze investigative della Procura di Napoli Nord che procedere insieme alla Procura dei Minori. I minorenni coinvolti, invece, sono numerosi, anche più dei 15 ipotizzati inizialmente.