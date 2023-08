AGI - Fine agosto con maltempo e temperature in calo. Una vasta saccatura depressionaria affonda sul Mediterraneo centro-occidentale con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa sull'Italia. Condizioni meteo che tra oggi e domani risulteranno instabili o perturbate su molte regioni della Penisola con il maltempo che si sposterà anche verso il Sud.

Temperature in sensibile calo con valori che scenderanno anche di qualche grado al di sotto delle medie nei prossimi giorni. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per quanto riguarda l'inizio di settembre mostrano invece un miglioramento delle condizioni meteo grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale: il caldo tornerà ma senza particolari eccessi in vista.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord Giornata perturbata con acquazzoni e temporali diffusi sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni meteo instabili con piogge e temporali su tutte le regioni.

Al Centro Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge e temporali sparsi, più asciutto sul versante adriatico. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali da isolati a diffusi.

Al Sud e sulle Isole Al mattino isolati temporali sulle coste della Campania, nuvoloso altrove ma con solo piogge isolate. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo in peggioramento sulle regioni peninsulari con piogge e temporali diffusi. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la penisola.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Nuvolosità a tratti compatta al mattino con piogge su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto. Al pomeriggio fenomeni che persistono sulle regioni di nord-est e sull'Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. In serata insistono le piogge sul Friuli e sulle coste del Veneto, variabile altrove.

Al Centro Piogge sparse al mattino sulle regioni centrali, più asciutto sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio temporali sparsi su Toscana, Umbria e Lazio, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. In serata tempo nuovamente asciutto, con cieli irregolarmente coperti.

Al Sud e sulle Isole Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, piogge isolate sulle coste della Campania. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche schiarita sulla Puglia. In serata condizioni meteo in prevalenza asciutte, salvo isolati piovaschi sulle coste tra Calabria e Campania. Temperature minime e massime in generale diminuzione.