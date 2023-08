Milano colpita da un nuovo nubifragio

AGI - È durato pochi minuti il violento temporale accompagnato da sibili di vento che si è scatenato nel Milanese. Il cielo si è schiarito poco dopo ma la forza dell'evento ha fatto spaventare molti cittadini che hanno postato video e foto sui social ricordando i danni provocati dal fenomeno atmosferico di fine luglio.

Nel frattempo si registrano i primi danni. A Buccinasco la furia del vento ha scoperchiato un tetto che, a quanto si è appreso, era già' stato trascinato via nel corso della tempesta del 25 luglio. Da segnalare anche la sospensione della linea ferroviaria Milano-Alessandria nel Pavese.

⛈ Maltempo: nuova allerta per temporali e rischio idrogeologico a #Milano. Avviate azioni preventive e sorveglianza dei fiumi Seveso e Lambro. Fino al 31/08 durante le allerte è vietato l'accesso a parchi non recintati e alle aree verdi. https://t.co/2ymrDNPKXn — Comune di Milano (@ComuneMI) August 26, 2023

Un uomo di 68 anni che camminava in via Lamarmora è stato colpito da un vaso durante il temporale. Trasportato in codice giallo al Policlinico, non è in gravi condizioni. In tutto sono sette gli interventi del 118 seguiti al breve ma intenso rovescio che ha colpito la città.

Piemonte

I temporali che nel pomeriggio di oggi erano attesa sul nord del Piemonte sono stati più intensi e devastanti del previsto. A Vercelli le raffiche di vento hanno sradicato numerosi alberi, anche di grandi dimensioni, che in molti casi si sono abbattuti sulle auto in sosta. In viale Garibaldi, un grande corso alberato a ridosso del centro storico, non lontano dalla stazione e dalla Cattedrale, il panorama è quello di una devastazione: anche alcuni monumenti sono stati danneggiati.

In anteprima in quel di Vercelli un’ora fa… in giro alberi sradicati e pezzi di qualsiasi cosa che girano #nubifragio https://t.co/wVeqD068eP pic.twitter.com/tpn4dLSWTL — Sara Rocutto (@sararocutto) August 26, 2023

Sul Monferrato Casalese, l'area tra Vercelli e Casale Monferrato, si è abbattuto un downburst, il fenomeno del vento con raffiche violentissime. Anche qui molti alberi sradicati e danni. A Casale molte zone della città sono senza corrente elettrica. Si segnalano anche tetti scoperchiati, tra cui quello del pronto soccorso.

Friuli Venezia-Giulia

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo di color giallo a causa delle piogge e dei temporali previsti sulla regione. L'avviso è valido per l'intera giornata di lunedì, quando, secondo il bollettino meteo, una depressione determinerà afflusso in quota di aria fresca e umida da sud portando instabilità diffusa sulla regione.

Durante tutto il corso della giornata - si legge nella nota della Protezione civile - a più riprese, saranno probabili rovesci e temporali, alcuni dei quali potranno essere forti. Le piogge saranno in genere intense, localmente anche molto intense. Al mattino sulla costa soffierà Scirocco moderato con raffiche sostenute.

"Il verificarsi di tali eventi - avverte la Protezione civile - puo' comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilita' dei pendii, locali interruzioni della viabilita' e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali".