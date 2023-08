Pazzo meteo, dal bollino rosso all'allerta maltempo

AGI - L'estate torrida 2023 vive gli ultimi giorni 'di fuoco'. In arrivo una fase di maltempo con calo termico e fenomeni intensi attesi al Centro-Nord. Come spiega il Centro meteo italiano, la situazione sinottica evidenzia un promontorio d'alta pressione che persiste sul Mar Mediterraneo. Dopo aver raggiunto il suo picco, i meteorologi si aspettano ora un graduale indebolimento di questa massa d'aria calda sulle regioni centro-settentrionali, mentre al Sud Italia si potrebbe ancora verificare un leggero aumento termico.

Nel frattempo, l'alta pressione delle Azzorre, che domina sull'Atlantico centrale e si estende fino alla Groenlandia, è contrastata da una depressione atmosferica che si sta sviluppando sull'Europa occidentale. Questo porterà a un peggioramento delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni, in particolare tra il weekend e l'inizio della prossima settimana.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano una depressione di origine nord atlantica in estensione nel corso del fine settimana sull'Europa occidentale, causando l'arrivo di correnti umide e instabili anche nel Mediterraneo, con un impatto parziale sull'Italia.

Le piogge e i temporali inizieranno a interessare le regioni settentrionali nel corso del fine settimana, soprattutto il Nord-Ovest, dove si potrebbero verificare fenomeni localmente intensi. Domenica attesi acquazzoni e temporali in particolar modo su Liguria Piemonte e Lombardia. Le temperature subiranno un brusco calo al Centro-Nord, che si avvertirà maggiormente tra domenica e lunedì.

Non si può più sciare sullo Stelvio

Lo sci estivo sul ghiacciaio del passo dello Stelvio è sospeso per il secondo anno consecutivo per le temperature troppo elevate delle ultime settimane. I ghiacciai dell'Alto Adige nel corso di quest'estate hanno mediamente perso un metro e mezzo di spessore.

Come ha comunicato la società che gestisce gli impianti di risalita, la Sifas, si tratta di una chiusura temporanea sia delle funivie/sciovie che delle piste. Un prossimo punto della situazione verrà fatto martedì 29 agosto considerando che nelle prossime ore è attesa una perturbazione che farà abbassare la colonnina di mercurio e portare neve in quota.

Nella notte attorno ai 3.000 metri è caduta una classica 'spolverata'. Lo Stelvio resta uno dei pochissimi siti sulle Alpi dove si cerca di praticare lo sci estivo.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord - Al mattino instabilità al Nord-Ovest con piogge da isolate e sparse, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, più asciutto su Emilia Romagna e pianure del Triveneto. In serata e in nottata insiste il maltempo con acquazzoni e temporali, più asciutto al Nord-Est ed Emilia Romagna.

Al Centro Al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo locali acquazzoni in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

Al Sud e sulle Isole - Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con locali acquazzoni o temporali, soleggiato altrove. In serata torna la stabilità con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime e massime in generale diminuzione, salvo un lieve rialzo sulla Sicilia e sul medio-basso versante adriatico.

Oggi però le temperature sono ancora alte su tutto il Paese con 18 città da 'bollino rosso' segnalate dal ministero della Salute: Ancona, Bologna, Bari, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Trieste, Verona, Venezia e Viterbo.

Bollino arancione invece su: Palermo e bollino giallo su Catania, Genova, Milano, Pescara, Reggio Calabria e Torino. Il livello 3, ricorda il Centro meteo italiano, indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Maltempo, temporali, pioggia

Il livello 2 indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolar modo nei sottogruppi di popolazione più suscettibili; il livello 1 di pre-allerta (come riporta il sito del ministero della Salute) indica condizioni meteo che possono precedere il verificarsi di un'ondata di caldo; questo livello non richiede azioni immediate, ma indica la possibilità che nei giorni successivi possano verificarsi condizioni di rischio per la salute.

Già domani - domenica 27 agosto - scendono a 8 le città da bollino rosso. Le temperature infatti saranno in calo da domani anche se ci saranno ancora con picchi localmente elevati. Queste le città a rischio caldo per domenica 27 agosto: bollino rosso su Ancona, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Messina, Palermo e Roma; bollino giallo su Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Latina, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

La prossima settimana con la fine del caldo su tutta l'Italia, arriva la 'burrasca' di fine estate. Una saccatura atlantica raggiungerà l'Italia tra domenica e la prima parte della prossima settimana. Un calo termico è atteso già al nord nella giornata di domani, ma tra lunedì e martedì l'aria fresca che accompagnerà il fronte perturbato si estenderà a tutto il Paese, ponendo fine all'intensa ondata di caldo. Le temperature scenderanno anche di 15 C al Nord, mentre al Centro-Sud di circa 8-10 C.