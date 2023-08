I ghiacciai dell'Alto Adige hanno perso un metro e mezzo di spessore

AGI - I ghiacciai dell'Alto Adige quest'estate hanno perso mediamente un metro e mezzo di spessore. Lo comunica stamane l'ufficio provinciale Idrologia e dighe della Provincia Autonoma di Bolzano, al termine delle misurazioni estive. Da giorni, ma anche nelle scorse settimane, la temperatura oltre i 3.000 metri non è mai scesa sotto lo zero.

"I ghiacciai sono uno specchio del sistema climatico e nei prossimi decenni la maggior parte dei ghiacciai del mondo si scioglierà. Ciò significa che verrà meno un elemento importante del ciclo dell'acqua perché le masse di ghiaccio in alta montagna sono importanti come serbatoi d'acqua in piena estate", sostiene l'assessore provinciale altoatesino alla Protezione civile, Arnold Schuler dopo le misurazioni estive che hanno certificato la riduzione dei ghiacciai dell'Alto Adige.

I rilievi sono stati eseguiti sulle Vedrette di Ries, sulla la Vedretta Lunga in Val Martello e, insieme al Comitato Glaciologico Italiano, sul ghiacciaio di Malavalle in Val Ridanna. Non rientra più nelle misurazioni, il ghiacciaio di Fontana Bianca in Val d'Ultimo, poiché negli ultimi anni si è disintegrato in tre parti.

Attualmente i ghiacciai stanno perdendo in media cinque centimetri di ghiaccio al giorno. La causa, spiegano gli esperti, è la combinazione di ghiaccio nudo, che si verifica quando i ghiacciai non hanno più uno strato protettivo di neve dovuto alle alte temperature diurne e notturne

Nelle notti passate la temperatura dell'aria alla stazione meteorologica di Punta Beltovo a 3.328 metri non è mai scesa sotto i 7 gradi. L'aumento dello scioglimento dei ghiacciai porta contemporaneamente a un intenso trasporto di sedimenti nelle acque.