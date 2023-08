Sono 21 i feriti dello scontro tra un bus e un tir sull'A4 

AGI - È di 21 persone ferite il bilancio definitivo dello scontro tra un bus e un tir di ieri sera in A4, poco dopo Latisana (Udine): 15 occupanti del pullman sono stati subito trasportati in ospedale, altri 28 passeggeri sono stati trasferiti in un centro di accoglienza della Protezione civile: di questi, sei sono stati poi accolti in Pronto soccorso per contusioni varie emerse con il trascorrere delle ore.

Quanto alla dinamica, questa è al vaglio della polizia stradale del Coa, che dovrà mettere a confronto due diverse versioni: quella del camionista che sostiene di essersi fermato in corsia di emergenza per un guasto e quella di alcuni passeggeri che hanno affermato di aver visto il mezzo pesante ripartire e invadere parzialmente la carreggiata.

La cronologia dell'incidente

Autostrade Alto Adriatico precisa inoltre che l'incidente è avvenuto alle 19.39. La sala radio ha allertato in pochi secondi il 118, il 115 e gli ausiliari alla viabilità della concessionaria. Subito dopo è stato chiuso il tratto dell'A4 ed è stato isolato il luogo dell'incidente per poter permettere il soccorso dei feriti. Poco dopo l'incidente, spiega, si sono formati subito tre chilometri di coda (ore 19.45).

Alle 19.49 è stata chiesta l'autorizzazione per l'atterraggio dell'elisoccorso. Alle 19.56 è atterrato il primo elicottero e nel frattempo gli ausiliari alla viabilità hanno deviato il traffico proveniente da Venezia all'uscita di Latisana evitando cosi' ulteriore congestionamento. Alle 20.20 sono atterrati un secondo elicottero del 118 e un elicottero dei vigili del fuoco che sono ripartiti alle 20.38.

Nel frattempo sono stati attivati i pulmini per il trasporto dei passeggeri illesi e dei loro bagagli verso un centro di accoglienza. Alle 22.23 è iniziato il deflusso del traffico su una corsia. La coda aveva raggiunto nel frattempo una punta massima di 10 chilometri. Autostrade Alto Adriatico ha provveduto a ripristinare le normali condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e alle 00.30 ha riaperto il tratto.