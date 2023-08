AGI - Scontro sulla A4 in direzione Trieste tra lo svincolo Latisana e San Giorgio di Nogaro, tra un pullman adibito a servizio pubblico e un tir. Decine le persone coinvolte a seguito dello schianto che ha coinvolto la corriera e il mezzo pesante. Gli infermieri della centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria stanno gestendo la maxi emergenza con due elicotteri sanitari e numerose ambulanze. Chiesto anche il supporto della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.

Sul posto il personale dell'autostrada, la polizia stradale, i vigili del fuoco, col coordinamento del Coa di Udine. L'autostrada è stata bloccata ed è percorsa dalla delle ambulanze a sirene spiegate.

"La situazione è grave, due feriti molto gravi sono stati trasportati con i nostri elicotteri in ospedale e stiamo lavorando per togliere altre persone dalle lamiere. In questo momento non abbiamo notizie di vittime", ha detto Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco, intervistato telefonicamente al Tg2, a proposito dello scontro avvenuto sulla A1 in direzione Trieste tra un pullman e un tir. Sulla dinamica ha spiegato che "sembra un tamponamento, ma ancora la dinamica non è stata verificata. Stiamo lavorando".