Nuovo record di sbarchi a Lampedusa, l'hotspot è al collasso

AGI - Nuovo record di sbarchi di migranti a Lampedusa: sono 57 i barchini approdati sull'isola per un totale di 1.598 persone.

Il precedente record è di 43 natanti approdati. Situazione di assoluta emergenza all'hotspot di Lampedusa dove ci sono 3.147 ospiti.

La Ocean Viking verso Genova

"Quasi 10 ore di operazioni senza sosta, il team della Ocean Viking ha assistito diverse imbarcazioni e ha evacuato i sopravvissuti in coordinamento con la guardia costiera italiana tra Lampedusa e la Tunisia fin dalle prime ore del mattino. Sono 438 i sopravvissuti a bordo". Lo scrive su propri social l'ong Sos Mediterranée, aggiungendo che la nave è "attualmente in navigazione verso Genova, il porto lontano assegnato dalle autorità italiane per lo sbarco dei superstiti".

L'arrivo nello scalo ligure è atteso, condizioni del mare permettendo, tra domenica notte e lunedì mattina.