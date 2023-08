AGI - Una donna di 28 anni è morta nella tarda mattinata in Ogliastra, dopo essere stata travolta da un albero che si è staccato dal costone sopra la spiaggia delle Piscine di Venere, sul litorale di Baunei, L'allarme è stato dato attorno alle 13. La vittima, di Nuoro, è stata subito soccorsa dall'elisoccorso dell'Areus, l'azienda regionale per l'emergenza urgenza.

Sul posto è intervenuta la guardia costiera di Olbia, competente per territorio. La donna era arrivata alle Piscine di Venere con un gommone, assieme ad alcuni parenti. La spiaggetta, raggiungibile solo via mare, in realtà, non è accessibile proprio per il pericolo di caduta massi dal costone soprastante ed è delimitata da un sistema di boe e cavi tarozzati.

Non è ancora chiaro come il gruppo sia riuscito comunque a portarsi a riva, dove poi è precipitato l'albero. Sull'incidente, coordinati dalla procura di Lanusei, indagano i militari della guardia costiera, che stanno raccogliendo le testimonianze dei familiari presenti.

Contattato dall'AGI il sindaco di Baunei, Stefano Monni, ha espresso alla famiglia della giovane "profondo cordoglio" anche da parte della sua comunita'.