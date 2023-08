Ruba biscotti e cioccolata, denunciato minore straniero

AGI - Un furto da 11 euro in totale, tra un pacchetto di biscotti e quattro tavolette di cioccolata alla nocciola: a compierlo, un tunisino di 15 anni assieme a un amico, che è riuscito a fuggire: lui invece è stato bloccato mentre tentava di allonarsi dal supermercato Conad di Via Larga a Bologna.

Il ragazzo, da poco arrivato in Italia e senza fissa dimora, è stato identificato dai carabinieri della stazione Bologna Bertalia e denunciato per tentato furto in concorso.

I due erano stati sorpresi dal personale di sicurezza del supermercato che ha avvisato i carabinieri. La refurtiva è stata riconsegnata, mentre il minore è stato affidato agli assistenti del pronto intervento sociale di Bologna.