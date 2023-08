AGI - Nessuno stupro, ma un rapporto consensuale. Si difende così l'insegnante di religione ed educatore reggiano accusato di violenza sessuale nei confronti di una 14enne durante un incontro spirituale a Rimini.

L'uomo, che era uno dei responsabili di Gioventù Studentesca, realtà nell'orbita di Comunione e Liberazione, si trova in carcere a Pordenone, luogo in cui dovrebbe essere sentito martedì per l'interrogatorio di garanzia.

Il legale che lo difende, Liborio Cataliotti, ha parlato di un rapporto consenziente tra i due indicando come eccessiva la misura cautelare in carcere che invece, secondo la magistratura, è motivata dal pericolo di reiterazione del reato dovuto a una "personalità - viene spiegato nell'ordinanza - incapace di autocontrollo della libido".

L'uomo non ha smentito di aver avuto una relazione con la ragazzina, assicurando però che sarebbe stata "non carpita - ha detto il legale - né con l'inganno, né abusando della sua posizione, né con costrizione". L'educatore stato sospeso dalle attività in Cl e gli è stata revocata l'idoneità all'insegnamento.