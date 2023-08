AGI - Inseguimento da film questa mattina tra Grande raccordo anulare e via Gregorio VII, nel quartiere Aurelio di Roma, dove un furgone Iveco con una Gru ha seminato il panico in strada.

Il conducente, dopo aver sottratto il furgone in un autonoleggio, è fuggito via. Poco prima aveva lanciato in strada alcuni oggetti per bloccare le auto in corsa. II proprietario dell'autosalone ha quindi chiamato il 112. Sul posto la polizia.

Da qui è partito un inseguimento tra il Gra, l'A24, via Ostiense, Monteverde e via Gregorio VII, nel corso del quale sono state tamponate diverse autovetture della polizia e anche altre auto. Nessuno è rimasto ferito. L'uomo è stato arrestato e portato in commissariato.