Torna l'anticiclone africano, temperature fino a 40 gradi

AGI - A partire dal fine settimana un nuova ondata di caldo investirà l'Italia con temperature che localmente potrebbero raggiungere i 40 gradi. Secondo i dati del Centro Meteo Italiano, "una circolazione depressionaria risulta in ulteriore approfondimento sul medio Atlantico, andandosi a estendere anche verso le latitudini più basse e andando cosi a schiacciare l'anticiclone delle Azzorre. Di conseguenza avremo una espansione dell'anticiclone africano, il quale andrà a rimontare tra Europa occidentale e Mediterraneo centro-occidentale. Tempo dunque stabile in Italia ma con ancora qualche temporale pomeridiano a causa di infiltrazioni fresche in quota. Maggiore stabilità dal weekend".

Ecco in dettaglio le previsioni per oggi

Al Nord

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati piovaschi sulle alpi orientali. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini e appenninici con acquazzoni e temporali sparsi, nuvolosità e schiarite sui restanti settori. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità alta in transito al Nord-Ovest e sereno altrove.

Al Centro

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne con possibili acquazzoni isolati, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati, qualche nube nelle zone interne con possibili piogge isolate tra Molise e Campania. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite.