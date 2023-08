AGI - Nel mare di Cetara sono riprese alle prime luci dell'alba le attività di ricerca del giovane 29enne salernitano che dal pomeriggio di ieri risulta scomparso in seguito all'incidente in barca avvenuto nelle acque antistanti il borgo costiero. Il giovane, di professione cuoco, che era a bordo di un natante di 6 metri locato a Salerno, è finito accidentalmente in mare per poi essere falciato dall'elica della stessa barca. Sono stati i suoi stessi amici a confermare agli inquirenti che in pochi secondi il suo corpo è scomparso, inabissatosi, in una grossa chiazza rossa.

La nave da supporto multiruolo "Bruno Gregoretti" della Capitaneria di Porto, rimasta in rada per tutta la notte, stamani è tornata a pattugliare il Golfo di Salerno mettendo a disposizione due gommoni. In ausilio la motovedetta CP 854 Sar (search and rescue). Le speranze di trovare il ragazzo in vita erano già minime dopo l'incidente, ma l'auspicio è che durante la notte il corpo possa essere riemerso.

Sul posto sono ritornati i sommozzatori, le motovedette della Guardia Costiera e un elicottero per il pattugliamento aereo. Sono attesi gli esiti degli esami tossicologici eseguiti sugli altri due ragazzi presenti a bordo.