AGI - È stata individuata e rintracciata la madre che ha dato alla luce nelle scorse ore un neonato, lasciandolo poi davanti a un cassonetto dei rifiuti ieri nel centro di Taranto. La donna ha 23 anni ed è di nazionalità georgiana. La Polizia è riuscita a identificarla grazie alle immagini della videosorveglianza della zona. Subito portata in ospedale, al Santissima Annunziata, per essere sottoposta a controlli medici. Ora è indagata per abbandono di minore.

Il piccolo, dal peso di 3 chili e al quale il personale sanitario ha dato il nome di Lorenzo, è attualmente ricoverato all’Utin in osservazione. Le sue condizioni sono buone.

Fin da subito i medici avevano detto che, essendo stato trovato il piccino ancora col cordone ombelicale attaccato, era probabile che una parte di questo fosse rimasto attaccato alla madre, e che per questo la donna aveva bisogno di immediata assistenza.

Subito dopo il ritrovamento, la Polizia ha avviato la visione delle immagini della videosorveglianza.