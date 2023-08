Domani meteo variabile al Nord Italia, sereno altrove

AGI - Questo il tempo previsto sull'Italia per domani, vigilia di Ferragosto. Secondo il Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica, isolati rovesci al Nord, in particolare sul Trentinoi Alto-Adige e sereno altrove

NORD

sui rilievi alpini nuvolosità irregolare a tratti intensa con isolati rovesci e temporali ad evoluzione diurna, specie sul Trentino Alto Adige e sul settore centro-occidentale; cielo prevalentemente sereno sul resto del Nord, salvo la possibilità di qualche breve rovescio durante le ore centrali su Appennino emiliano e della Liguria di levante.

CENTRO E SARDEGNA

Tempo stabile e cielo generalmente sereno. Qualche occasionale e breve rovescio durante le ore centrali sul settore appenninico toscano confinante con Liguria ed Emilia.

SUD E SICILIA

Su Salento, rilievi calabresi e della Sicilia orientale nubi a evoluzione diurna associate a qualche breve rovescio o temporale pomeridiano in successivo rapido esaurimento; cielo sereno sul resto del meridione.

Temperature

Minime in lieve aumento su Sardegna, Campania e Basilicata, in lieve calo su Umbria ed est Emilia-Romagna; - massime in calo su valle d'Aosta e Alpi piemontesi, in generale lieve aumento sul resto d'Italia. Venti: deboli settentrionali su Puglia e aree orientali di Basilicata e Calabria; deboli variabili sul restante territorio, a regime di brezza lungo le coste nel pomeriggio. Mari: mosso lo ionio orientale; localmente mossi basso Adriatico e canale di Sardegna, tendente a poco mosso il basso Adriatico e a generalmente mosso il Canale di Sardegna; poco mossi tutti i restanti mari.