AGI - Non solo abbandona i rifiuti ma lo fa sbeffeggiando le telecamere poste nei pressi dell'isola ecologica. Alla fine, l'agente della Polizia Locale di Sassuolo appartenente al servizio di Polizia di Prossimità ha identificato l'autore accanto alla batteria di cassonetti in Via Refice, nella cittadina emiliana.

"Fa specie il suo modo di sbeffeggiare le telecamere pensando di rimanere impunito - commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani - recando danno al decoro della città e prendendosi gioco di chi, come la maggior parte dei cittadini, rispetta le regole: vediamo se cambierà idea a fronte di una sanzione di oltre 300 euro. Invito tutti i cittadini - conclude il sindaco di Sassuolo - ad adottare comportamenti consoni, non abbandonare rifiuti ed esporli negli orari convenuti per poter continuare ad avere una città vivibile e pulita".

Da marzo a oggi, a Sassuolo per abbandono di rifiuti sono state sanzionate in totale 121 persone.