AGI - Una coppia di turisti francesi, marito e moglie, sono in gravi condizioni dopo essere stati travolti dal rimorchio di un camion lunedì pomeriggio a San Gimignano, in provincia di Siena, mentre passeggiavano sul marciapiede in via Roma assieme ai figli di 11 mesi e di tre anni.

I coniugi - fa sapere l'azienda ospedaliera delle Scotte di Siena dove sono ricoverati - sono in rianimazione e in prognosi riservata. I due bambini sono all'ospedale Mayer di Firenze.

Il più piccolo, secondo quanto si apprende, è intubato ma le sue condizioni sono stabili. Il fratello era stato portato in ospedale per precauzione ma le sue condizioni sono meno preoccupanti.