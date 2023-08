Va a lavorare e scompare nel nulla

AGI - Nessuna notizia tra l'Emilia Romagna e il Salento di Salvatore Legari, 54enne di San Pancrazio Salentino (Br) da tempo residente a Modena. L'uomo non è più rintracciabile da 21 giorni, da quando il 13 luglio a bordo del suo furgone, ha lasciato l'abitazione in cui vive con la compagna per recarsi al lavoro.

La donna ha sporto denuncia ai carabinieri della locale stazione che hanno allertato anche i colleghi salentini; in Emilia Romagna sono giunte le sorelle dell'imprenditore che pare svanito nel nulla. Numerosi gli appelli sui social lanciati da amici e parenti dell'uomo.

"Scomparso nel nulla dal 13/07/2023 - si legge sui social dove gira la foto di Salvatore-, si chiama Legari Salvatore, dopo aver finito di lavorare sul cantiere con la sua auto citroen jumpy targata FY764JS colore bianco non si hanno più sue notizie. Tra Modena e Bologna. Chiunque abbia notizie o lo avesse visto contattare subito le forze dell ordine, al momento sono in corso le ricerche".