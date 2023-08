A Roma continuano a bruciare i rifiuti 

AGI - Brucia un'altra discarica a Roma. Un Vasto incendio di rifiuti si è sviluppato all'interno di una grossa discarica abusiva di materiale vario e baracche in via di Ponte Mammolo, a Roma.

Il rogo è scoppiato ieri sera alle 23.30 e le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco sono ancora in corso. Sul posto polizia di stato, carabinieri, sanitari del 118 e Arpa Lazio.

Dalle ore 23 di ieri sera #vigilidelfuoco impegnati a #Roma per l’#incendio di rifiuti in una discarica abusiva e di alcune baracche a #Roma, zona Ponte Mammolo: fiamme sotto controllo, in corso le lunghe operazioni di bonifica anche con mezzi meccanici [#4agosto 9:00] pic.twitter.com/wSGDvYlIOH