AGI - Una vasta saccatura depressionaria di origine atlantica sta per fare il suo ingresso sul Mediterraneo centrale portando un peggioramento meteo e un calo delle temperature. Nella giornata di Venerdì acquazzoni e temporali a tratti anche intensi interesseranno le regioni del Centro-Nord. Entro Sabato piogge in arrivo anche al Sud mentre sul finire del weekend è atteso un rapido miglioramento.

Clima più fresco nel fine settimana con temperature anche di 5-7 gradi al di sotto delle medie del periodo. Questi sono gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per la prossima settimana mostra una graduale rimonta dell'alta pressione africana verso il Mediterraneo occidentale. Ondata di caldo possibile nei giorni che precedono il Ferragosto ma la distanza temporale è ancora troppo elevata.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord: Tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con nubi sparse e schiarite. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento con acquazzoni e temporali localmente intensi sul Triveneto, variabilità asciutta altrove.

Al Centro: Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni del Centro dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con nuvolosità alternata a schiarite.

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile al Sud sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o, al più, poco nuvolosi ovunque. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domani

Al Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con locali piogge tra Liguria, Lombardia e Triveneto. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto in Emilia Romagna. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento al Nord-Ovest mentre piogge e temporali insisteranno tra Triveneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

Al Centro: Al mattino locali piovaschi tra Toscana, Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio sono in arrivo acquazzoni e temporali sparsi, soprattutto sul versante adriatico. In serata tempo in miglioramento ma con ancora dei fenomeni residui nelle zone interne e regioni adriatiche.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità in transito sulla Sardegna con possibili piogge isolate, sole prevalente altrove. Al pomeriggio ancora possibili acquazzoni sulla Sardegna e asciutto altrove. Tra la sera e la notte tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali in arrivo su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature minime e massime in diminuzione al Centro-Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia.