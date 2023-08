Arriva un assaggio di autunno, temperature giù di 10 gradi

AGI - Con l'ingresso di Circe, arriva un assaggio di autunno: da domani le temperature scenderanno anche di 10 gradi.

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con locali piogge tra Liguria, Lombardia e Triveneto. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto in Emilia Romagna. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento al Nord-Ovest mentre piogge e temporali insisteranno tra Triveneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

AL CENTRO

Al mattino locali piovaschi tra Toscana, Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio sono in arrivo acquazzoni e temporali sparsi, soprattutto sul versante adriatico. In serata tempo in miglioramento ma con ancora dei fenomeni residui nelle zone interne e regioni adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità in transito sulla Sardegna con possibili piogge isolate, sole prevalente altrove. Al pomeriggio ancora possibili acquazzoni sulla Sardegna e asciutto altrove. Tra la sera e la notte tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali in arrivo su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature minime e massime in diminuzione al Centro-Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia.

In particolare, per domani 4 agosto, queste le previsioni Regione per Regione.

LAZIO

Nuvolosità in aumento dal mattino su tutta la regione con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi sui settori settentrionali, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera instabilità diffusa con precipitazioni localmente anche a carattere di temporale, specie sulle zone interne. Fenomeni meno probabili sulle coste.

UMBRIA

Giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione con nuvolosità irregolare associata a piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Ancora fenomeni possibili in serata, più asciutto nel corso della notte.

ABRUZZO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento con possibilità di piogge e temporali sparsi su gran parte della regione, localmente anche di forte intensità. Migliora nella notte.

MARCHE

Nuvolosità in aumento al mattino ma con tempo asciutto, salvo locali piogge al confine con l'Umbria. Piogge e temporali diffusi tra pomeriggio e sera, localmente anche intensi. Migliora nella notte.

EMILIA ROMAGNA

Nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Piogge sparse in arrivo tra la sera e la notte specie sulle pianure e le coste.

VENETO

Nuvolosità irregolare al mattino con locali piogge solo sui settori alpini. Peggiora tra pomeriggio e sera con acquazzoni e temporali diffusi su tutta la regione, localmente anche intensi. Ancora piogge sparse possibili nelle ore notturne.

FRIULI VENEZIA-GIULIA

Nuvolosità irregolare al mattino con locali piogge solo sui settori alpini. Peggiora tra pomeriggio e sera con acquazzoni e temporali diffusi su tutta la regione, localmente anche intensi. Ancora piogge sparse possibili nelle ore notturne.

TRENTINO ALTO-ADIGE

Tempo instabile al mattino con fenomeni soprattutto sulle zone settentrionali della regione. Peggiora tra pomeriggio e sera con nuvolosità irregolare associata a piogge e temporali localmente anche di forte intensità. Attenuazione dei fenomeni in nottata.

LOMBARDIA

Tempo instabile al mattino con precipitazioni su Alpi e settori occidentali della regione, variabilità asciutta altrove. Tra pomeriggio e sera fenomeni che interesseranno un po' tutti i settori localmente anche intensi e a carattere di temporale. Migliora in nottata.

PIEMONTE

Nubi sparse e schiarite al mattino su tutta la regione ma con locali fenomeni solo al confine con la Lombardia. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi su tutti i settori. Migliora in serata.

VALLE D'AOSTA

Locali piogge al mattino sui settori occidentali della regione, variabilità asciutta altrove. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali diffusi, localmente anche intensi. Graduale attenuazione dei fenomeni dalla sera.

LIGURIA

Nuvolosità irregolare al mattino su tutta la regione con locali piogge sui settori orientali. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale. Migliora nel corso della serata.

TOSCANA

Tempo instabile al mattino con piogge e temporali sparsi soprattutto al confine con Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. Tra pomeriggio e sera ancora fenomeni possibili sulle zone interne, più asciutto altrove.

CAMPANIA

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Maggiori addensamenti dal pomeriggio con locali piogge sulle zone settentrionali della regione, più asciutto altrove. In serata possibilità di piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori.

MOLISE

Tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno su tutta la regione. Qualche nube in più nel pomeriggio ma sempre con tempo asciutto. In serata possibilità di piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori.

PUGLIA

Tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno su tutta la regione. Qualche nube in più nel pomeriggio ma sempre con tempo asciutto. Tra la sera e la notte possibilità di piogge sparse prima sui settori settentrionali e poi verso il Salento.

BASILICATA

Tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno su tutta la regione. Qualche nube in più nel pomeriggio ma sempre con tempo asciutto. Tra la sera e la notte tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi in arrivo su tutti i settori, più intensi al confine con Calabria e Campania.

CALABRIA

Tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno su tutta la regione. Qualche nube in più tra pomeriggio e sera ma sempre con tempo asciutto. In nottata tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi a partire dai settori tirrenici.

SICILIA

Tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno su tutta la regione. Qualche nube in più nel pomeriggio ma sempre con tempo asciutto. In serata e nottata locali piogge in arrivo sui settori occidentali e settentrionali dell'Isola.

SARDEGNA

Nuvolosità in aumento al mattino su tutta la regione con piogge sparse sui settori nord-occidentali. Al pomeriggio precipitazioni in movimento verso i settori orientali dell'Isola, migliora altrove. Ampie schiarite nel corso della serata. (AGI)