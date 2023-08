Nuovi attacchi di hacker russi. Nel mirino anche le banche italiane 

AGI - Continua la campagna hacker contro obiettivi istituzionali italiani a firma del collettivo filorusso NoName057. I primi (già ieri) a finire nel mirino dei 'pirati' erano stati diversi istituti di credito, oggi la lista aggiornata dei target comprende Credem, Intesa SanPaolo, Popolare Bari, Agenzia Bpb, Sogea Palermo, Comune Palermo, Ars Sicilia, Ansa, Corriere, MilanoFinanza, Panorama.

A fronte di questi "attacchi massivi" il Cnaipic, Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche del Servizio Polizia postale di Roma, ed i Centri operativi per la sicurezza cibernetica della Polizia postale sul territorio stanno intervenendo "a supporto dei tecnici della società interessate per il ripristino del sistemi informatici essenziali e processando i dati utili alla ricostruzione degli eventi critici".