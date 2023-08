Aria fresca e piogge sparse nel primo weekend di agosto

AGI - Una vasta saccatura atlantica è pronta a raggiungere il Mediterraneo centrale portando un peggioramento del tempo. Piogge e temporali sparsi nella giornata di venerdì prima sulle regioni del Nord Italia e poi entro la serata anche al Centro-Sud.

Anche il primo weekend di agosto inizia con condizioni meteo instabili sulla nostra Penisola con nuvolosità irregolare e precipitazioni sparse. Temperature in netto calo con valori anche di 5 gradi al di sotto delle medie del periodo.

Con l'arrivo della prossima settimana gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano il ritorno di tempo più stabile e anche un rialzo delle temperature. Avremo comunque ancora valori nella norma e nessuna particolare ondata di caldo è al momento prevista.

Previsioni meteo per oggi:

NORD

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con addensamenti da nuvolosità bassa in Pianura Padana e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con addensamenti a ridosso delle Alpi e soleggiato sugli altri settori. Piogge in arrivo tra la serata e la notte, specie sui settori alpini ma con locali sconfinamenti sulle pianure adiacenti.

CENTRO

Tempo stabile sulle regioni del Centro al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni, con locali addensamenti in formazione nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Locali piogge nella notte in arrivo sull'alta Toscana.

SUD E ISOLE

Tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione di rilievo attesa al pomeriggio con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime in aumento al Centro e sulle Isole Maggiori e stabili o in lieve calo sul resto d'Italia, massime stabili o in generale lieve diminuzione.

Previsioni meteo per domani:

NORD

Tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con nubi sparse e schiarite. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento con acquazzoni e temporali localmente intensi sul Triveneto, variabilità asciutta altrove.

CENTRO

Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni del Centro dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con nuvolosità alternata a schiarite.

SUD E ISOLE

Tempo stabile al Sud sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo su tutta la Penisola.