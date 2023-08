Bambino schiacciato da ponteggio a Ostia, è grave in ospedale 

AGI - Tragedia sfiorata ieri sera alle 19.45 in via delle Corazzate, sul litorale romano di Ostia. Un bimbo di 9 anni è rimasto ferito gravemente dopo essere stato schiacciato da un ponteggio che era stato installato a protezione del portone d'ingresso di una palazzina.

Il bambino è stato trasportato in codice rosso al Bambino Gesù, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto pattuglie del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale per la messa in sicurezza dell'area e il sequestro del ponteggio sito su di un palazzo dell'Ater.

Il bambino era residente in quel plesso di case.