Montagna: scalatore in 'free solo' precipita e muore su Tofane

AGI - È stata recuperata questa mattina dall'elicottero 'Falco 2' del Suem di Pieve di Cadore la salma dello scalatore altoatesino di Villabassa (D.Z., 62 anni) che ieri pomeriggio era precipitato sulla Tofana di Rozes sopra Cortina d'Ampezzo.

L'uomo era noto per arrampicarsi in solitaria e soprattutto senza corde e imbragatura, in gergo alpinistico in 'free solo'. Non è chiaro verso quale punto fosse diretto, molto probabilmente voleva compiere l'ascesa lungo uno degli spigoli della montagna.

L'allarme era stato lanciato ieri sera intorno alle 20 dalla moglie dopo non aver avuto più notizie del marito: dopo aver contattato un amico, ha allertato il soccorso alpino che poco dopo ha trovato il furgone dell'uomo parcheggiato nei pressi del rifugio Dibona con all'interno il telefono cellulare.