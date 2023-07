Violentò una ventenne e la abbandonò in autostrada, arrestato

AGI - Un 35enne napoletano, residente nella provincia di Pesaro-Urbino, è stato arrestato e condotto in carcere con l'accusa di aver violentato una ragazza di 20 anni per poi abbandonarla in autostrada. Il provvedimento è stato emesso dalla gip riminese Raffaella Ceccarelli a seguito delle indagini della polizia di Rimini coordinate dal procuratore Davide Ercolani.

L'uomo, che è accusato anche di aver costretto la ragazza a pagare della cocaina, rigetta ogni accusa e per la sua difesa si è affidato all'avvocato Alessandro Buzzoni.

Secondo quanto emerso, la vicenda risale all'inizio di maggio quando la giovane, originaria della Puglia, avrebbe approfittato di un passaggio in auto al 35enne dopo una serata in riviera con gli amici. Secondo quanto da lei denunciato, sarebbe stato l'uomo ad adescarla e convincerla a salire a cui sarebbe poi seguita la proposta di sniffare la droga.

La ragazza fu trovata sulla corsia d'emergenza in A14 dalla polizia Stradale all'altezza di Pesaro mentre camminava a piedi.