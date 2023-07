I primi di agosto portano il maltempo soprattutto al Nord 

AGI - Possibile maltempo sull'Italia soprattutto al Nord, in questi primi giorni di agosto. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, stiamo per entrare in una fase perturbata accompagnata da un calo delle temperature. Luglio si congeda all'insegna del caldo con un campo di alta pressione di matrice azzorriana che si estende dall'Atlantico verso il Mediterraneo occidentale.

"Questo determina condizioni meteo asciutte sull'Italia, specie centro-meridionale, - spiega il Cmi - con temperature in rialzo ma senza particolari eccessi di caldo. Qualche temporale in più sulle regioni del Nord, prima sulle Alpi e poi anche sulle pianure. Peggioramento meteo per l'inizio del mese di agosto.

Prossima settimana probabili temporali al Nord

La prossima settimana avremo sostanzialmente condizioni meteo stabili al Centro-Sud e maggiore probabilità di temporali al Nord Italia. Questo per la presenza di una vasta area depressionaria tra Isole Britanniche e Scandinavia, la quale lambirà anche la nostra Penisola. Temperature che risulteranno in linea con le medie del periodo, lieve rialzo sul finire della settimana al Centro-Sud con valori di 2-4 gradi sopra media ma solo temporaneamente".

Secondo il Centro Meteo Italiano, "entro il primo weekend di agosto ecco un affondo perturbato che potrebbe interessare il Mediterraneo centrale portando un netto peggioramento meteo in Italia ma soprattutto aria decisamente fresca. Previsti al momento anche 6-8 gradi al di sotto delle medie del periodo" Agosto che "stando alle ultime proiezioni dei modelli stagionali - aggiunge il Cmi - dovrebbe vedere anomalie positive di temperature su gran parte dell'Europa ma senza particolari eccessi.

Valori più elevati sui settori centro-orientali del continente. Per quanto riguarda le precipitazioni potrebbe invece assistere a un surplus proprio tra Europa occidentale e Mediterraneo centrale. Poche anomalie localmente negative invece sul resto del continente. Agosto potrebbe trascorrere con temperature di poco sopra media in Italia specie al Centro-Nord. Precipitazioni che potrebbero invece risultare in media o anche al di sopra un pò ovunque".

Le previsioni

In dettaglio le previsioni per oggi:

- Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti da nuvolosità bassa sulla Liguria. Al pomeriggio acquazzoni o temporali in sviluppo sulle Alpi con locali sconfinamenti verso le pianure sul Piemonte, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata fenomeni in sconfinamento verso la Pianura Padana, più asciutto tra Liguria ed Emilia Romagna. Acquazzoni e temporali sparsi attesi nella notte tra Lombardia e Triveneto. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

- Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli soleggiati, salvo della nuvolosità in sviluppo sui settori appenninici. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

- Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati, salvo locali addensamenti nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque e qualche disturbo da nuvolosità bassa sulle coste della Sardegna. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.