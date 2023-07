Incendio in una discarica a Ciampino, fumo nero sulla città

AGI - Un incendio in un deposito di rifiuti a Ciampino ha sviluppato una densa colonna di fumo nero. Tre squadre di Vigili del Fuoco, due autobotti, un'autoscala e il carro schiuma, sono intervenute a Ciampino in Via Enzo Ferrari 105 dalle 8,45. Polizia di Stato e Polizia di Roma Capitale sono sul posto.

Non ci sarebbero vittime o persone ferite, riferisce il Comune che invita i residenti a tenere le finestre chiuse a causa del fumo. Il comune riferisce che si tratta di un "grave incendio presso l'impianto di stoccaggio e trasferenza rifiuti Ecologica 2000, in zona Appia Nuova".

© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco Fullscreen

Al momento la nube si sta spostando verso Ovest/Nord Ovest. La Sindaca Emanuela Colella ha provveduto a informare i Sindaci delle città limitrofe che fanno capo alla Asl Roma 6, rispetto alla natura dell'incendio e sta condividendo le informazioni da diramare alla cittadinanza. Si raccomanda ove visibile il fumo, di tenere le finestre chiuse". Le operazioni di spegnimento, riferiscono i Vigili del Fuoco, continuano ed e' stata fatta anche una ricognizione aerea con l'elicottero Drago VF156.