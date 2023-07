È morta Mati, il cane di Chiara Ferragni

AGI - È morta Matilda, la bulldog francese di Chiara Ferragni. La cagnolina, cui l'imprenditrice e influencer era molto legata, era malata da tempo. A dare la notizia è stata la stessa Ferragni, con un post su Instagram: "Sarai sempre la mia prima bimba"

È stato grazie a Matilda, ha raccontato l'imprenditrice, che ha conosciuto Fedez, che le dedicò una canzone. E anche il cantante le ha dedicato un post: "Sei stata parte della nostra famiglia e forse qualcosa di più".

Nel lungo post dedicato a 'Mati', come era conosciuta la bulldog, Ferragni ricorda i tredici anni passati insieme e gli ultimi giorni, in cui le ha detto "in un orecchio tutto quello che volevo dirti".

L'influencer ricorda che è stata proprio Mati a farle conoscere Fedez: "Se non fossi stata la mia Matildona come poteva essere diversa la mia vita? Quando ti ho scelta, ancora ragazzina, mai avrei pensato che avresti conosciuto i miei bambini, e invece sei stata stupenda anche nel ruolo di “sorella maggiore”: hai regalato loro l’esperienza di amore incondizionato verso un animale che diventa famiglia".