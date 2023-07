Recuperata nel Torinese tartaruga alligatore. Pesa 16 chili

AGI - Un esemplare di tartaruga alligatore, di notevoli dimensioni, è stata recuperata nel Torinese e consegnata ai veterinari del Canc, il Centro Animali Non Convezionali che ha sede a Grugliasco e fa parte della Struttura didattica speciale Veterinaria dell'Università di Torino.

L'esemplare, comunemente noto come testuggine alligatore, appartiene ad una specie di cui attualmente è vietata la commercializzazione e la detenzione. Il rettile è stato ritrovato sul greto del torrente Rio Fellone nel Comune di Pianezza da personale del nucleo Raggruppamento Carabinieri CITES del Comando carabinieri di Torino per la tutela della biodiversità e dei parchi.

L'animale è stato visitato dai veterinari del CANC che non hanno riscontrato patologie gravi ad eccezione del naturale stress che ha comportato l'ambiente non idoneo in cui e' stato ritrovato. La tartaruga pesa 15,7 kg ed è lunga, testa compresa, 60 cm di cui 40 cm solo di carapace. Al momento è stata inserita nel recinto per animali pericolosi presente nell'Oasi del CANC in attesa che venga destinato a bioparchi idonei.