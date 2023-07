Gli attivisti di 'Ultima Generazione' bloccano il traffico sulla A1

AGI - Alcuni attivisti di 'Ultima generazione' hanno bloccato il traffico sull'autostrada A1 nel tratto Firenze - Roma, all'altezza di Fiano Romano.

Dopo pochi minuti dal blocco è intervenuta la polizia stradale che ha riportato la situazione alla normalità. "Andate a casa", ha gridato un automobilista agli attivisti.

"Non si fermano i nubifragi in tutta Italia, le ondate di colore, le persone che muoiono. E la politica non fa altro che stare a guardare", ha detto Simone, uno degli attivisti che ha preso parte al blocco del traffico.