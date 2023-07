>

L'auto dell'attore Christian De Sica rubata a Tor Bella Monaca

Si era recato presso il teatro alla periferia di Roma, a bordo della sua Fiat 500, la sera di martedi 18 luglio, ma una volta uscito per far rientro a casa non ha più trovato il suo mezzo di trasporto. Ritrovata grazie alle indagini della polizia locale