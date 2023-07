Omicidio di Thomas Bricca, due arresti. Decisivo il cellulare della vittima

AGI - Per l'omicidio di Thomas Bricca, il diciannovenne di Alatri assassinato il 30 gennaio scorso con un colpo di pistola alla testa, sono state arrestate due persone. A finire in carcere Roberto e Mattia Toson, rispettivamente padre e figlio. La procura indetto una conferenza stampa alle 10.30 in tribunale in cui saranno forniti i dettagli dell'indagine.