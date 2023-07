AGI - Una nuova importante scoperta paleontologica tra i fossili conservati al Museo di Storia Naturale di Milano ed estratti dal giacimento Unesco di Besano-Monte San Giorgio. Un piccolo pezzo di roccia dolomitica, aperto in due, ha rivelato il corpo di uno scorpione. In soli 4,4 centimetri di lunghezza l'animale è conservato integro, con occhi, zampe e coda completa di aculeo.

© Museo Storia Naturale di Milano La nuova specie di scorpione rinvenuta in un fossile di 240 milioni di anni fa

Coordinati dal paleontologo del Museo di Storia Naturale Cristiano Dal Sasso, i ricercatori Marco Viaretti e Gabriele Bindellini, afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra "A. Desio" dell'Università di Milano, hanno studiato in dettaglio un prezioso fossile di scorpione, scoprendo che si tratta di una nuova specie, ora battezzata ufficialmente Protobuthus ziliolii sulla rivista scientifica internazionale Palaontologisches Zeitschrift.

Gli artropodi terrestri sono fossili molto rari. Questo esemplare è il primo scorpione dell'Era Mesozoica, in particolare del Triassico, scoperto in Italia e la seconda specie al mondo del genere Protobuthus. Con l'aiuto della luce UV e del microscopio elettronico a scansione presente nei laboratori del Museo di Storia Naturale di Milano, il team di paleontologi italiani ha accertato che "il fossile è il corpo stesso dello scorpione e non una semplice 'exuvia', cioè non è l'esoscheletro vuoto, che gli artropodi abbandonano più volte crescendo nel corso della loro vita, e che ha dunque più possibilità di fossilizzare rispetto al corpo originale - spiega Viaretti -. È proprio il corpo originale, che ha conservato l'ornamentazione carenata, che ci ha permesso di distinguerlo dagli altri Protobuthus e di stabilire che si trattava di una specie ancora sconosciuta".

© Museo di Storia Naturale di Milano Il fossile che risale al Triassico

Il fossile è stato estratto dagli strati superiori del giacimento di Besano, in provincia di Varese, uno tra i più importanti giacimenti fossiliferi al mondo del Triassico Medio, epoca geologica compresa tra 247 e 237 milioni di anni fa. I fossili di questa montagna, noti per la loro varietà e per l'eccezionale stato di conservazione, sono stati portati alla luce e analizzati a partire dal 1850 da paleontologi svizzeri e italiani. Il reperto non è stato ancora esposto al pubblico, ma farà certamente parte di un nuovo percorso dedicato ai fossili lombardi, che sarà allestito nei prossimi anni al piano terra del Museo di Storia Naturale di Milano. "Le mie congratulazioni al team di ricerca per l'importante scoperta, che conferma l'identità dei musei civici milanesi come importanti centri di ricerca scientifica e artistica", ha commentato l'assessore milanese alla Cultura, Tommaso Sacchi.