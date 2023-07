Tir invade la carreggiata opposta in A8. Disagi e lunghe code

AGI - Un incidente avvenuto questa mattina sulla A8 Milano-Varese ha provocato la chiusura del tratto compreso tra Lainate e il bivio con l'A9 in direzione dell'allacciamento con l'A4. Un camion, che proveniva dalla carreggiata nord, sbandando, ha invaso la carreggiata sud, e coinvolto cinque auto.

A causa dell'incidente è stata interessata parzialmente anche la carreggiata opposta. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco e il personale della Direzione 2 Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Il traffico è stato a lungo bloccato con code fino a 8 km verso Milano e 3 km verso Varese.

Inoltre si registrano 5 km di coda in A9, in corrispondenza dell'immissione obbligatoria in A8 verso Varese. Sulla A8 Milano-Varese si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra il bivio con la A9 Lainate-Chiasso e Lainate, in direzione di Milano. Il traffico proveniente da Varese viene deviato obbligatoriamente sulla A9 Lainate-Chiasso, dove si registra 1 km di coda. Chiusa anche l'entrata di Busto Arsizio in direzione di Milano. In alternativa si consiglia l'entrata di Lainate.

Tra Fiera Milano e il bivio con la A9 Lainate-Chiasso verso Varese ci sono 4 km di coda e si transita su due corsie. Ripercussioni sulla A9 Lainate-Chiasso, con 5 km di coda tra Saronno e il bivio con la A8 verso Lainate. A chi viaggia sulla A8 verso Milano si consiglia di uscire a Busto Arsizio, proseguire sulla SS36 ed entrare sulla A4 a Marcallo Mesero. A chi proviene dalla A9, si consiglia di prendere la A36 Pedemontana poi la SS35 ed entrare sulla A4 a Cormano. A chi proviene dalla A4, si consiglia di proseguire in direzione di Torino ed uscire a Marcallo Mesero . Per chi viaggia da Venezia verso Como, consigliamo di uscire a Cormano e prendere la SP35.