Gli orsi in Trentino non saranno abbattuti

AGI - Il Consiglio di Stato ha sospeso i provvedimenti di abbattimento degli orsi Jj4 e Mj5, impugnati dalle associazioni animaliste. La terza sezione ha reso noto di aver accolto i ricorsi delle associazioni animaliste sospendendo le ordinanze di abbattimento del presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

Con la sospensione dell'abbattimento dei due plantigradi da parte del Consiglio di Stato - 'Jj4' è l'esemplare ritenuto responsabile dell'aggressione mortale ad Andrea Papi il 5 aprile scorso nei boschi di Caldes in Val di Non in Trentino - ora la vicenda ritorna al Tar di Trento che dovrà fissare una nuova udienza.

Il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi delle associazioni animaliste, da Lav Italia a Leal, sospendendo le ordinanze di abbattimento di 'Jj4' ed 'Mj5', la prima catturata e attualmente rinchiusa al centro faunistico del Casteller e la seconda ancora in natura, in libertà. Per 'Jj4' è già pronto un progetto di trasferimento presso il 'Libearty Bear Sanctuary' di Zarnesti in Romania.