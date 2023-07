AGI - Una enorme colonna di fumo nero si è levata dal piano meno due dell'ospedale ecclesiastico "Miulli" di Acquaviva delle Fonti, nel Barese, a causa di un incendio divampato all'interno per cause ancora in corso di accertamento. Tanta paura per chi era in attesa nel pronto soccorso, visto che il fumo ha interessato principalmente quell'area.

Gli utenti e chi era in attesa negli spazi comuni sono stati evacuati dai soccorritori e alcuni pazienti sono stati trasferiti in altri reparti rispetto a quelli dov'erano ricoverati per precauzione: il fumo potrebbe aver interessato le condotte di aerazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'intera area e per verificare se ci sono danni agli impianti. Dalla struttura sanitaria assicurano che "non ci sono persone in pericolo di vita, né si registrano feriti".