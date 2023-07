AGI - Una lite per un lettino in spiaggia. Un diverbio per futili motivi finito in tragedia. Un bagnino di 42 anni di un lido di Marechiaro, a Napoli, è stato ridotto in fin di vita, accoltellato da due giovanissimi. L'uomo è stato colpito all'addome da alcuni fendenti.

Gli aggressori sarebbero ragazzini, probabilmente due quindicenni, che hanno ferito la vittima durante una lite, così come hanno raccontato diversi testimoni ai poliziotti. Il bagnino è in gravi condizioni: trasportato all'ospedale Fatebenefratelli, è stato sottoposto a un intervento chirurgico.