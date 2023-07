AGI - Monica Maggioni per sostituire Lucia Annunziata, il ritorno di Pino Insegno, la novità di Filippo Facci e le conferme di Damilano e Ranucci. Sono questi alcuni dei volti principali della nuova offerta Rai per la stagione 2023-2024. Il palinsesto è stato presentato nel centro di produzione di Napoli, dove si sono ritrovati i vertici della tv di Stato e i direttori dei Generi.

Per Insegno c'è un doppio appuntamento: dal 18 settembre al 22 dicembre condurrà 'Il mercante in fiera' nell'access prime time di Rai2 e dal primo gennaio passerà su Rai1 con l'Eredità, al posto di Flavio Insinna. Maggioni prende il testimone dell'Annunziata alla conduzione di 'In mezz'ora', nel primo pomeriggio della domenica su Rai3. Al format classico si aggiungerà una seconda parte, dedicata ai reportage e alle storie dal mondo.

Per quanto riguarda il giornalismo d'inchiesta, c'è il passaggio di 'Report' alla domenica, per sostituire 'Che tempo che fa', dopo il passaggio di Fabio Fazio a Discovery. Le principali novità arrivano dal genere talk, con Francesco Giorgino che andrà in onda in seconda serata su Rai1 con 'XXI Secolo, quando il presente diventa futuro'.

Su Rai2 debutta Facci con la striscia quotidiana 'I facci vostri', prima del tg delle 13. In seconda serata arriva Luisella Costamagna con 'Tango', programma di attualità e costume. Su Rai3, il lunedì in prime time, la novità è Nunzia De Girolamo, che condurrà 'Botta e risposta', anche se il titolo non è ancora definitivo.