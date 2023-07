A Milano è ancora allerta temporali

AGI - Emanata un'altra allerta gialla a Milano per il rischio di temporali. Si tratta della terza, dopo i nubifragi che hanno colpito la città mattina e nella notte tra il 4 e il 5 luglio. L'allerta (rischio ordinario) è stata emessa dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia per possibili temporali a partire dalla serata di oggi e resta attiva fino alle prime ore della mattinata di domani, sabato 8 luglio. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.