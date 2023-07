>

Con Santanchè indagati anche la sorella e il compagno

Dimitri Kunz D'Asburgo Lorena e Fiorella Garnero sono indagati in qualità rispettivamente di ex presidente e di consigliera del cda di Visibilia Editore nell'ambito dell'inchiesta della procura di Milano con le ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio