Uccide la moglie tagliandole la gola e poi si impicca

AGI - Omicidio-suicidio a Fontanelle, frazione di Agrigento. Le vittime sono due coniugi, già identificati dalla polizia. I corpi sono stati trovati nella loro abitazione di via Alessio Di Giovanni. La donna aveva la gola tagliata, l'uomo era impiccato. L'uomo l'avrebbe uccisa a coltellate e poi si sarebbe tolto la vita.

Secondo le prime ricostruzioni pare che lui fosse in cura da mesi per una forte depressione e si sarebbe licenziato dal lavoro. La moglie, invece, lavorava come commessa in un negozio.