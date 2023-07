Ultimi temporali, in arrivo un'intesa ondata di caldo

AGI - Correnti umide scorrono sull'Italia settentrionale e portano instabilità sulle regioni del Nord dove non mancheranno acquazzoni e temporali, anche intensi specie tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Le temperature sono ancora in linea con le medie del periodo ma in progressivo rialzo entro il secondo weekend di luglio. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano una fase di tempo stabile e con clima molto caldo in arrivo per la seconda settimana di luglio.

Ondata di caldo piuttosto intensa con picchi localmente oltre i +40 gradi sulle regioni meridionali. Per quanto riguarda la durata l'incertezza è invece piuttosto elevata ma probabilmente le temperature sopra media ci accompagneranno senza problemi almeno fino alla metà di luglio.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD

Al mattino precipitazioni sparse su Lombardia, delta del Po e Triveneto; poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità sui rilievi, con fenomeni anche intensi sulle Alpi centro-orientali; nessuna variazione sulle altre regioni. In serata tempo in graduale miglioramento con residue piogge tra Piemonte e Lombardia.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati piovaschi in Appennino tra Umbria, Marche e Abruzzo, soleggiato altrove. In serata di nuovo tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni meteo stabili al mattino con qualche innocuo addensamento sui settori Tirrenici; al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata ancora stabilità diffusa, con velature in transito attese sulla Sardegna. Temperature minime stazionarie; massime in rialzo al sud, stabili o in calo al centro-nord.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità sui rilievi, con fenomeni anche a carattere temporalesco sulle Alpi occidentali, soleggiato su Liguria e Pianura Padana. In serata residue piogge ancora sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo in Appennino con isolati acquazzoni associati, soleggiato altrove. In serata di nuovo tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni meteo stabili al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli per lo più soleggiati salvo innocui addensamenti in formazione in Appennino e nuvolosità in transito sulla Sardegna. In serata ancora stabilità diffusa, con prevalenza di cieli sereni e nuvolosità irregolare in transito sulla Sardegna. Temperature minime in calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale aumento su tutta l'Italia.