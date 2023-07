AGI - Un accendino provvisto di un involucro di colore blu riportante l’immagine del “Che Guevara”; degli elastici per capelli, di cui: due di colore nero e uno arancione; due bracciali, di cui: uno in gomma di colore bordeaux, riportante la scritta visibile di colore bianco “Justo” e l’altro con perline in plastica di colore viola; una collanina in metallo di colore argento con crocifisso; uno zaino in tessuto di nylon di colore nero con tasca anteriore, chiuso da zip (ossidate), riportante anteriormente le diciture cucite “Love Denny Rose”; un giubbotto imbottito smanicato, presumibilmente di colore verde, marca “Mustard”.











È questo l'elenco degli oggetti ritrovati nei pressi dello scheletro scoperto il 30 giugno scorso in via Ettore Fieramosca, all'altezza del civico 144, in zona Pigneto, a Roma.

Secondo quanto si apprende, a seguito di ispezione del medico legale, è stata constatata la presenza di due placche mandibolari al lato sinistro che lasciano presumere una precedente frattura ossea, datata nel tempo. Da quanto tempo si trovasse lì il cadavere e l’età presunta al momento della morte è ancora tutto da definire.