AGI - Un violento nubifragio, con annessa grandinata, ha flagellato Milano questa notte. In circa tre ore, tra le 23 e le 2, sono caduti 40 millimetri di pioggia. Numerosi gli allagamenti e i rami di alberi caduti. Il maltempo non ha risparmiato neppure la provincia milanese e diverse aree della Lombardia, in particolare Cremona.

Mi sono svegliata per il rumore della grandine: che paura! #milano pic.twitter.com/jCv09SJrnq — Cristina Simone (@cristinasimone) July 5, 2023