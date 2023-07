AGI - Applausi e palloncini bianchi in aria all'arrivo della salma di Michelle Maria Causo, portata all'interno della parrocchia di Santa Maria della Presentazione di via di Torrevecchia, a Roma, dove è in corso la cerimonia funebre per la 17enne uccisa la settimana scorsa a Primavalle.

Primavalle si stringe attorno a Michelle. Per l'ultima volta e a distanza di una settimana dal brutale omicidio che l’ha portata via dalle braccia del suo fidanzatino, dei suoi genitori e dei suoi amici più cari. Commozione, lacrime e abbracci tra le centinaia di persone arrivate davanti alla parrocchia di Santa Maria della Presentazione, in via di Torrevecchia 1104.

Il vescovo: "Non bisogna farsi giustizia da soli"

"Chi ha il dovere di fare giustizia lo farà, non bisogna farsi giustizia da soli. Michelle era una ragazza di questo quartiere: la famiglia è distrutta dal dolore. Io non ho parlato, ma sono stato lì da loro è ho detto: 'Sono accanto a voi'". Così all'AGI il Vescovo Baldo Reina, ausiliare del settore Ovest della diocesi di Roma, prima del rito funebre.

- "Questa società nella quale tutti siamo immersi e di cui siamo parte integrante, non ha forse perso la bussola? Il degrado non è in un quartiere o in una periferia. Il degrado è nel cuore di ognuno di noi". Lo ha sottolineato il vescovo Baldo Reina, nel corso dell'omelia. "Il degrado è nella cultura che respiriamo, nella mentalità che tutti contribuiamo a creare, nel deserto dell'anima, immolando sull'altare dell'egoismo umano vittime sacrificali".

Un appello ai tanti giovani presenti al funerale lo ha lanciato il vescovo Baldo Reina. Un appello a "custodire la vita", a non sprecarla "dietro mode omicide". "Vorremmo dirlo subito che Michelle non è morta, ma vive. Ma ora noi stiamo di fronte al suo corpo morto, straziato. Questo suo corpo porta i segni del male che l'ha ucciso. E tu Gesù non smettere di raccontare questa parabola che parla di te e di Michelle finché riusciremo a crederci che il frutto verrà, che questa morte non sarà vana", ha sottolineato il vescovo nel corso dell'omelia.

Corone di fiori e rose bianche per Michelle

Tra le corone appoggiate all'esterno della Chiesa ci sono quella azzurra del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e quella rossa del sindaco Roberto Gualtieri. Accanto i fiori degli amici e le rose bianche dei condomini. Volanti della polizia e camionette a controllare la situazione.

Le lacrime non si sono mai fermate e, probabilmente, non si fermeranno. La periferia ferita dal gesto di O.D.S, 17enne originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, è tutta in strada.

Nei bar, da giorni, non si parla d'altro. Spesso del killer e di come sia stato "fortunato" a finire nel carcere minorile di Casal del Marmo - distante a poche centinaia di metri dal luogo della funzione - piuttosto che libero in una Primavalle sul piede di guerra. Oggi però il pensiero è solo per Michelle, per il suo viso e i suoi occhi strappati troppo presto da questo mondo.