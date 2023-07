AGI - È del Friuli la mamma del sindaco francese, Vincent Jeanbrun, attaccato dai manifestanti a sud di Parigi. Si chiama Marinella Lunazzi ed è di Verzegnis. Dalla regione è partita molti anni fa per raggiungere la Francia dove vive tutt'ora, a un chilometro di distanza da L'Hay-les-Roses, la cittadina amministrata dal figlio.

La notizia è riportata oggi sul Messaggero Veneto di Udine. Nei giorni scorsi l'abitazione del sindaco è stata presa di mira nel violento attacco incendiario in cui sono rimasti feriti la moglie e il figlio.

A Verzegnis il sindaco francese torna tutti gli anni, quest'anno non lo farà perchè non se la sente di allontanarsi dal suo Comune colpito dai disordini che stanno mettendo a ferro e fuoco la Francia.

La solidarietà di Verzegnis al sindaco Jeanbrun

"Da Verzegnis - ha dichiarato lunedì sera al Gr3 del Fvg - sto ricevendo tanti messaggi di solidarietà, è un piacere, abbraccio tutta la comunità di Verzegnis".

Ermengildo Deotto, l'amico di famiglia emigrato, pure lui, 55 anni fa in Francia conosce molto bene il sindaco: "So che lui e la moglie sono molto preoccupati per l'accaduto" - racconta al Messaggero Veneto ritenendosi fortunato di essere partito da Parigi prima che iniziassero i disordini.

"I miei figli - continua - mi dicono cose tremende, non hanno mai visto una violenza così profonda". "Nelle ultime ore - afferma - non l'ho contattato per non disturbarlo, sta vivendo una situazione difficile". Jeanbrun è molto legato a Verzegnis.

"Torna spesso in Carnia, parla perfettamente il friulano e l'italiano che gli ha insegnato la madre" racconta Deotto descrivendo l'amministratore come una persona molto legata alla Carnia.